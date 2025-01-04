В Москве заметили редкое погодное явление - солнечный столб

Метеоролог Леус: в московском районе Печатники заметили солнечный столб
Общество

В Москве 4 января образовалось редкое погодное явление - солнечный столб. Об этом написал в своем Telegram-канале метеоролог Михаил Леус.

Световой столб заметили жители московского района Печатники. Его было видно утром.

Солнечный столб — визуальное атмосферное явление. Крупная полоса света исходит от Солнца до Земли в период заката или восхода.

Ранее столбы света заметили на небе в Санкт-Петербурге.