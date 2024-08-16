Жители Лобни пытаются спасти запертую в квартире 5 дней без еды и воды собаку

Житель Лобни пять дней назад запер в квартире собаку без еды и воды и пропал

В подмосковной Лобне жители одной из многоэтажек по улице Катюшки пытаются спасти соседскую собаку, которую мужчина запер в квартире без еды и воды еще пять дней назад, после чего куда-то ушел и больше дома не появлялся, сообщает Telegram-канал SHOT .

По словам местных жителей, хозяин собаки злоупотребляет алкоголем и ранее был замечен за тем, что выбрасывал домашнего питомца в подъезд, когда тот ему мешал. Уже пять дней жильцы дома слушают непрерывный лай и вой собаки, который постепенно становится все тише. Судя по всему, животное теряет силы без еды и воды.

Жильцы дома пытаются спасти запертое в жилье животное. Они вызывали к квартире полицию, но разрешение на вскрытие квартиры получить не смогли. Тогда они разбили глазок в двери, через который кидают собаке сухой корм и кубики льда, которые тают и превращаются в воду.

В воскресенье на прошлой неделе они приклеили скотч к двери, чтобы отследить, вернулся мужчина домой или нет.

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