Должно быть гуманное отношение: депутат Маликов о брошенных кошках в Люберцах

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», координатор партийного проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов в разговоре с РИАМО прокомментировал инцидент с брошенными кошками в ЖК «Егорово парк» в Люберцах, где женщина из-за переезда бросила семь питомцев на произвол судьбы.

«К животным должно быть гуманное отношение, тем более к беззащитным и не представляющим опасность человеку. Федеральный закон № 498 от 27.12.2018 „Об ответственном обращении с животными“ регламентирует отношение к животным. Обеспечение безопасности животных является неотъемлемой частью гуманного отношения к животным в лице человека. Мы должны привить людям любовь к своим домашним животным и разъяснять, что это большая ответственность, а не просто „игрушка“, которой можно попользоваться и выкинуть на улицу», — пояснил Маликов.

Депутат отметил, что в Германии к вопросу заведения домашних животных подходят очень серьезно. Там есть налог на содержание собак, что заставляет граждан ответственно делать выбор: становиться хозяином четвероногого друга или лучше не брать на себя такую ответственность, чтобы потом не выбрасывать животное на улицу.

Маликов считает, что в России нужно разбирать каждый аналогичный случай с выброшенными на улицу животными и наказывать виновных.

Ранее в Люберцах в ЖК «Егорово парк» местные жители начали жаловаться на наплыв кошек. В подъездах многоквартирных домов поселились семь животных. Позднее выяснилось, что их выбросила женщина, которая сменила жилье из-за повышения цены на аренду той квартиры, где она проживала с питомцами.

Женщина в течение недели пыталась найти кошкам новый дом, но ничего не вышло. Тогда она просто безжалостно оставила их на улице, а сама переехала. В настоящее время двух кошек удалось пристроить на передержку к сотруднику нашего информагенства РИАМО.