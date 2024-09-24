Жители и гости Наро-Фоминска научились делать куклы-обереги на празднике урожая

В Наро-Фоминске прошел народный праздник прощания с летом и встречи осени — «Осенняя масленица», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На празднике были представлены различные мастер-классы и мастер-шоу, позволяющие окунуться в атмосферу творчества и быта наших предков, жители смогли сами сделать куклу Мотанку, посидеть за прялкой, покататься на лошадях, полюбоваться домашними животными.

Настоящий ажиотаж был у павильона Наро-Фоминского историко-краеведческого музея. Благодаря хранителям истории, у всех была возможность познакомиться с особенностями крестьянского быта Руси. Ведь к празднику музей подготовил не только выставку из коллекции предметов русского крестьянского быта, но и мастер-классы по созданию русских народных кукол-оберегов и мастер-шоу по прядению на настоящей старинной прялке.

На площадке амфитеатра расположилась выставка даров природы: здесь гости могли увидеть самые удивительные плоды осени: овощи, фрукты, цветы и даже необычные рецепты, и творческие нарезки.

Также на празднике была и локация для детей, где был развлекательный интерактив. Концертная программа длилась в течение всего праздника: свои лучшие творческие номера дарили артисты города.

Воспитанники Наро-Фоминской школы для обучающихся с ОВЗ провели экологическую акцию, ребята посадили земляничную поляну в Парке Победы, а после запустили в небо белых голубей.

Завершился праздник осени ярким фаер-шоу от клуба Ironwood.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.