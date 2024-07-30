Жители элитного СНТ «Идиллия» в Новой Москве заявили о захвате поселка армянами

Семья выходцев из Армении захватила СНТ «Идиллия» в Новой Москве, о чем заявили жители поселка. Местные говорят, что иностранцы обложили их денежной данью под видом оплаты ЖКУ, передает корреспондент NEWS.ru .

Жители садового некоммерческого товарищества добавили, что армяне с каждым месяцем «требуют с них все больше денег». По словам одной из жительниц, члены «большой семьи» мигрантов назвали себя управляющими, хотя никакие работы на территории СНТ не ведутся.

«Летом трава по щиколотку, зимой наледь, несколько стариков поломали руки и ноги на гололеде. На вопросы о том, куда идут наши деньги за обслуживание, нам рекомендуют „заткнуться и не вякать“», — рассказала одна из женщин.

Также выходцы из Армении требуют деньги на проезд в СНТ с «посторонних автомобилей», утверждает другой дачник. По его словам, жителей «Идиллии» также оскорбляют и угрожают расправой, если они не будут «платить коммуналку».