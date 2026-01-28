Жители дома на улице Карла Маркса в Клину самостоятельно расчистили снег во дворе

Жители дома №68 на улице Карла Маркса в городском округе Клин объединились для уборки снега у своего подъезда.

Сергей Зобков и Татьяна, пенсионеры и соседи по дому, решили самостоятельно расчистить проход к двухэтажному зданию после снегопада. Сергей Зобков, проживающий в доме почти 50 лет, отметил, что не стал ждать коммунальные службы и вышел убирать снег сразу после начала осадков.

«Мы не ждем коммунальщиков, нам нужно как-то здесь ходить, поэтому и взялись за лопаты. Я это делаю и для здоровья тоже. Люблю физические нагрузки», — пояснил житель дома.

В городском округе Клин продолжается усиленная уборка снега. Сегодня коммунальные службы работают на улицах 50 лет Октября, Льва Толстого, Овражной, Гагарина, Бородинский проезд, Чайковского, Мира, Захватаева и других адресах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.