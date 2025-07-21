Жители аварийных домов Подмосковья подали 738 заявлений на получение сертификатов

«Всего с начала реализации программы сертификатов подано 738 заявлений в 38 округах Подмосковья. Наибольшее количество заявлений подано в Шатуре (153) Щелково (74), Кашире (51), Орехово-Зуевском округе (49), Коломне (44)», — говорится в сообщении.

Общий объем расселяемого аварийного фонда составит 29,3 тыс. кв. м.

Подать заявление можно в администрацию своего муниципалитета. Принимают их еще две недели — до 1 августа 2025 года. Затем, до 1 октября, сертификат нужно реализовать. Найти подходящую квартиру — в новостройках любого округа Московской области и переехать из аварийного жилья в благоустроенное.

«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. Другими словами, в этом году область выкупает у жителей их аварийные квартиры по цене 174,8 тыс. рублей за квадратный метр. Минимальный метраж, который подлежит обналичиванию по этой цене, составляет 28 кв. м. То есть собственники, живущие, скажем, на 15 аварийных „квадратах“ — а такое вполне возможно, учитывая бывшие коммунальные квартиры, которых в области еще много, все равно продают государству 28 м. И гарантированно получают за свои коммуналки более 4,8 млн рублей», — рассказывает министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Как рассчитывается сумма сертификата, как его оформить, какой у него срок действия, что делать, если аварийное жилье досталось по наследству несовершеннолетнему ребенку либо это долевая собственность — чтобы ответить на все эти вопросы в Минстрое работают телефоны «горячей линии»: (8 (926) 611-93-33, 8 (925) 241-75-24, 8 (925) 241-13-52, 8 (925) 241-75-11).

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.

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