Жителей Украины предупредили о возможных перебоях с хлебом

Украинские заводы по производству хлеба находятся на грани остановки, что может привести к перебоям в поставках. Это связано с подорожанием муки и другого сырья, а также с постоянными перебоями электроснабжения, сообщает ТАСС .

«Цены на муку выросли на 50% за последние несколько месяцев и продолжают расти. <…> Мука в себестоимости хлеба — это примерно 40%», — сказал президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании «Киев хлеб» Юрий Дученко в интервью украинскому изданию «Минфин».

Он подчеркнул, что сахар и подсолнечное масло с начала текущего года подорожали более чем на 20%. Также продолжают расти расходы на электроэнергию, логистику, материалы для упаковки.

Дученко добавил, что цены на хлеб нужно повысить на 15-20% в противном случае большинство украинских хлебозаводов остановится, а жителей страны ждут перебои с поставками хлеба. В настоящее время некоторые производства уже работают в одну смену.

В июне бывший украинский министр топлива и энергетики Иван Плачков заявил, что грядущий отопительный сезон на Украине может оказаться «катастрофическим. Украинцев призвали найти друзей и знакомых, живущих в домах с дровяным отоплением.