Экс-министр Плачков: отопительный сезон на Украине может обернуться катастрофой

В эфире телеканала «Эспрессо» он призвал украинцев найти друзей и знакомых, живущих в домах с дровяным отоплением. Экс-чиновник предупредил, что ситуация в стране к следующему сезону будет очень тяжелой.

«Я советую многим людям уже сейчас искать друзей, знакомых в селах и районных центрах, где есть традиционное отопление на дровах, чтобы зимой была возможность поехать туда хотя бы на несколько недель», — посоветовал Плачков.

Сегодня ситуация, по его словам, находится на критическом уровне, а с наступлением отопительного сезона она станет «катастрофической». Особенно к этому следует готовиться коммунальщикам, предупредил Плачков.