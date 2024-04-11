Жителей Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе скворечников

«Жители Подмосковья всегда активно принимают участие в подобных мероприятиях, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Только в последнем этапе акции «Покорми птиц» приняли участие свыше 185 тысяч жителей, многие из них уже зимой развешивали не только кормушки, но и скворечники, заранее готовясь к прилету пернатых. Приглашаю всех принять участие в конкурсе».

Конкурс проходит в следующих номинациях: «Оптимальный вариант» (отвечающий нуждам и стандартам жилья для птиц); «Сказочный дворец» (самый красивый и оригинальный скворечник); «Мой пернатый жилец» (птица у скворечника или прочего искусственного жилья для птиц; последнее должно быть в кадре хотя бы частично).

Помимо этого, предусмотрены подноминации «Художественный кадр» и «Редкий вид». Работы принимаются через сайт. С информацией о том, как изготовить жилье для разных видов птиц, можно познакомиться на сайте Союза охраны птиц России в разделе «Жилье для птиц».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.