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Жителей Подмосковья предупредили о ледяном дожде, метели и гололедице

С 21:00 понедельника до 10:00 17 декабря в Подмосковье ожидается снег, мокрый снег и местами метель. В отдельных районах региона возможен ледяной дождь, гололед и гололедица на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Юго-западный и западный ветер будет усиливаться порывами до 13-18 м/с.

Жителей Подмосковье в непогоду призвали не выезжать на дорогу на летней резине, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и соблюдать дистанцию между автомобилями.

Пешеходам при неблагоприятных погодных условиях рекомендуют передвигаться по улице с осторожностью, а также обходить места с наклонной поверхностью и избегать шатких конструкций.