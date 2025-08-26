Жителей Подмосковья предупредили, что в сентябре лоси могут быть агрессивными

У лосей начался брачный период. Поступают сообщения о выходе животных в сельские и городские поселения, на автомобильные дороги и даже в места скопления людей — на пляжи, в рекреационные зоны. Специалисты предупреждают, что в период гона лоси могут быть небезопасными. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«В конце лета и начале осени лоси часто теряют осторожность, у них ослаблен инстинкт самосохранения. В то же время соперничество за самку может делать самцов агрессивными, они порой ведут себя неадекватно и даже могут нападать на людей. Поэтому мы рекомендуем жителя и гостям Подмосковья при встрече с лосем не приближаться к нему. В этот период водителям особенно важно соблюдать скоростной режим, быть осторожными в темное время суток, поскольку лось в гоне не всегда может быстро отреагировать на приближение автомобиля. Кстати, не лишне напомнить, что лось относится к охотничьим ресурсам, и гибель его в результате наезда чревата иском о возмещении ущерба», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Помимо этого, в период гона лосей биологи не рекомендуют выгуливать собак в лесах или в местах, где часто наблюдают сохатых, поскольку собачий лай является раздражителем для самцов. То же самое относится к прослушиванию громкой музыки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.