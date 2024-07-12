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Жителей Одинцовского округа 27 июля приглашают на акцию по сбору вторсырья

Общественное движение «ЭкоКубинка» информирует жителей Одинцовского округа о проведении 27 июля акции по сбору вторсырья. Участники продолжат сдачу жестяных банок для изготовления окопных свечей, а также сбор чеков и других видов вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вторичное сырье необходимо предварительно подготовить — оно должно быть сухим и чистым.

Место встречи: п. Старый городок, ул. Школьная, дом № 25; время проведения — с 14:00 до 15:00. Организаторы просят участников не подходить для сдачи вторсырья раньше 14:00.

С подробной инструкцией можно ознакомиться по ссылке.

Все участники, независимо от количества и категории сданного вторсырья, смогут получить 50 бонусов на карту известной торговой сети.

Если вы готовы участвовать в акции в качестве волонтера, то нужно подойти к 13:00. При желании получить запись в волонтерскую электронную книжку, нужно зарегистрироваться на акцию на сайте dobro.ru. Также волонтеры смогут получить от торговой сети дополнительные экобонусы.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.