Жителей Москвы предупредили о сильном тумане 21 и 22 октября

Туман окутает Москву вечером 21 октября и сохранится до утра 22 октября. Жителям напомнили, как действовать во время неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным синоптиков, туман ожидается в период с 21:00 21 октября до 10:00 22 октября. Прогнозируется ухудшение видимости до 200 — 700 м.

В связи с непогодой жителям напомнили о необходимости соблюдать осторожность. Водителям напомнили, что при управлении транспортным средством надо соблюдать дистанцию и воздержаться от опасных маневров.

В случае ЧП за помощью можно обратиться, но номерам 101, 112, 8 (495) 637-31-01.

Ранее синоптики спрогнозировали, что снега в последнюю декаду октября в Москве не будет. При этом ожидаются дожди почти каждый день.

