Жителей Московского региона ждут дождь и гроза в пятницу 9 августа

Гидрометцентр: дождь и гроза снова придут в Московский регион 9 августа

В пятницу жителей Московского региона ждет плохая погода, хоть на улице и будет довольно тепло, сообщает Гидрометцентр России .

В столице и области днем температура воздуха будет от 22 до 24 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер будет северным, северо-западным, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Московском регионе температура воздуха опустится до 12-14 градусов тепла. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ожидается западный и юго-западный, от пяти до 10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в пятницу и субботу жителей Земли ждут магнитные бури. Они будут сначала слабыми, потом средними.