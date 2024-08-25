Жителей Московского региона ждет жаркая погода в воскресенье

Жаркая погода придет в Москву и область 25 августа — будет от 27 до 29 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Днем в воскресенье ожидается облачность. Дождя не будет. Ветер переменный, от двух до семи метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 13 до 15 градусов тепла. Ожидается небольшая облачность, но дождя не будет. Ветер переменный, от двух до семи метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Московском регионе будет мало осадков. В этом месяце придет классическое бабье лето.