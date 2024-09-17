Жителей Дзержинского попросили воздержаться от посещения лесов до 19 сентября

До 19 сентября в Подмосковье введено ограничение на пребывание граждан в лесах региона и въезда в них транспортных средств в связи с установлением на территории Московской области высокой пожарной опасности в лесах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Дзержинский.

Томилинский лесопарк в Дзержинском является одним из любимых мест отдыха горожан. При этом до середины текущей недели жителям и гостям города рекомендуется воздержаться от посещения этой территории.

Так, с 14 по 19 сентября усиливается патрулирование лесов сотрудниками лесной охраны, правоохранительных органов и МЧС. За поджог, который привел к лесному пожару, последует уголовная и административная ответственность.

Гражданам напомнили о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности:

при обнаружении лесных пожаров сообщать на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112»;

немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о фактах поджогов лесов.

Контакты диспетчерской службы лесного хозяйства региона для рассмотрения обращений граждан в период введения ограничений: 8 (800) 100-94-00, 8 (915) 245-89-66; эл почта: clh.rds@mail.ru.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.