Фото - © Пресс-служба Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине»

сегодня в 11:48

Житель Подмосковья победил в международном конкурсе «Расскажи миру о своей родине»

7 июня на площадке павильона № 55 «Дом молодежи» на ВДНХ прошла церемония награждения победителей VI Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине», сообщили в пресс-службе мероприятия.

На площадке международной выставки-форума «Россия», генеральным партнером которой выступает Российское общество «Знание», состоялось проведение финала конкурса образовательной программы. Участниками конкурса стали более 16 000 юных талантов из 70 стран мира.

Кроме того, участие принимали жители всех 89 российских регионов, включая недавно вошедшие в состав РФ территории.

В список победителей конкурса вошел подмосковный житель Якоб Никита. Он занял первое место в специальной номинации «За любовь к России, пронесенную в поколениях» в возрастной категории от 11 до 15 лет.

Его наставник — Бердникова Татьяна Алексеевна. Работу Никиты можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=oImhQLotv8E.

Кроме того, в номинации видеоролик «Расскажу миру о своей Родине» в возрастной категории до 7 лет победило семейное трио: Чичина Мария Дмитриевна, Чичина Екатерина Владимировна и Чичин Валерий Викторович.

Работу можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/wall-150412819_31426.