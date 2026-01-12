«Жирная попа, ты кабаниха»: дочь Даны Борисовой устала от хейта матери

Отношения известной телеведущей Даны Борисовой с дочерью Полиной продолжают оставаться напряженными. Девушка в очередной раз публично нажаловалась на хейт со стороны матери из-за фигуры.

«Я устала от постоянных упреков мамы по поводу моего веса. Сейчас мы поехали на совместный отдых, и у меня уже нет сил. Круглосуточно я слышу: „Мне противно на тебя смотреть, попа жирная у тебя, кабаниха и т. д.“», — написала Полина в своем Telegram-канале.

По словам с Борисовой-младшей, она отвыкла от претензий матери, так как не живет с ней, а лишь бывает в гостях. Девушку устраивает ее внешность, но она не знает, как противостоять критике со стороны мамы.

Подписчики посоветовали Полине не обращать внимания на критику и «шизу мамы на фигуре», а также «сказать Дане, что она была раньше красоткой, а сейчас превратилась в жирную корову, испоганила свое лицо пластическими операциями».

Ранее стало известно, что 17-летняя дочь Даны Борисовой Полина уже перенесла две пластические операции: липоскульптурирование и ринопластику. По словам психологов, такие частые трансформации могут превратиться в зависимость.

