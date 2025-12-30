Ринопластика и липоскульптурирование: что известно об операциях Полины Борисовой

Дочь Даны Борисовой в 17 лет сделала уже 2 операции

Полина Борисова, дочь известной телеведущей Даны Борисовой ТИИТЮ, в 17 лет уже перенесла две пластические операции: липоскульптурирование и ринопластику, сообщает «Царьград» .

«Я уменьшила грудь, откачала лишний жир и вкачала его в попу», — рассказала девушка.

Психологи бьют тревогу: по их словам, такие частые трансформации могут превратиться в зависимость. Таким образом девушка привлекает к себе внимание и надеется сделать карьеру в шоу-бизнесе.

Ранее сообщалось о серьезном конфликте между матерью и дочерью: Дана Борисова была против отношений Полины с 35-летним продюсером Дмитрия Диброва Артуром Якобсоном.

Дана очень переживала, что Полину могут использовать в корыстных целях, а также возражала устройству девушки на работу на телевидение. С другой стороны, телеведущая в конце ноября говорила о том, что очень соскучилась по дочери и ждет ее возвращения домой.

