«Как будто украли ребенка»: Дана Борисова рассказала об отношениях с дочерью

Телеведущая Дана Борисова призналась, что очень скучает по дочери Полине и ждет ее возвращения домой от сомнительного ухажера, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Вы спрашиваете, какой подарок я хочу на День матери? Я хочу, чтобы Полина вернулась и мы снова были вместе, чтобы вместе проводили время как близкие подруги. Нам так было хорошо, я была так рада, что она рядом. Еще совсем недавно она мне звонила и спрашивала, когда я домой вернусь после съемок, потому что соскучилась сильно», — сказала Борисова.

По словам звезды, сейчас она чувствует себя так, как «будто украли ребенка» и очень переживает, что Полину могут использовать в корыстных целях.

Ранее сообщалось о конфликте между матерью и дочерью из-за желания девушки устроиться работать на телевидение. Полина обозвала Борисову «бывшей алкоголичкой», а Дана назвала дочь никем.

