Жильцам дома в Саратове, где был взрыв газа, разрешили забрать документы

Жителям многоквартирного дома на улице Блинова в Саратове, где произошел взрыв газа, разрешили вернуться в квартиры, чтобы забрать вещи и документы, сообщает РИА Новости .

Внутрь здания были пропущены жильцы четвертого подъезда. Их сопровождали сотрудники служб спасения и полиции.

Жильцы забрали из квартир документы и ценные вещи. Однако оставаться там им пока нельзя.

Пятый подъезд был разрушен полностью. В него нельзя попасть. Разбор завалов все еще продолжается. Между тем с 26 июля жители первого, второго и третьего подъездов смогли вернуться в свои квартиры.

25 июля в доме на улице Блинова в Саратове прогремел взрыв. Предварительно, он произошел из-за утечки газа. Были разрушены четыре этажа. В результате погибли семь человек, в том числе ребенок.