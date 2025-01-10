«Жгите»: Байден неудачно пошутил на брифинге о пожарах в Лос-Анджелесе

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Байден неудачно пошутил на брифинге о лесных пожарах в Лос-Анджелесе

Американский лидер Джо Байден предложил своему вице-президенту Камале Харрис «жечь», когда передавал ей слово на брифинге по вопросам смертоносных пожаров в Лос-Анджелесе, сообщает РИА Новости .

Ранее Washington Post писал, что дом вице-президента в Лос-Анджелесе попал в зону эвакуации из-за бушующих лесных пожаров.

«Госпожа вице-президент, я знаю, что вас это задело напрямую, так что жгите… Не хотел каламбурить», — сказал глава государства.

Харрис спокойно отреагировала на реплику Байдена, она просто продолжила обсуждение проблемы.

Мощный лесной пожар произошел на западе округа Лос-Анджелес в штате Калифорния ночью 8 января. Ситуация осложнялась сильным ветром, который разносил огонь. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие. Действующий президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии для помощи властям штата в борьбе с последствиями бушующих пожаров.

Ранее представитель сервиса наблюдения за погодой AccuWeather Билл Уэйделл оценил ущерб от бушующих пожаров в 135-150 млрд долларов. Также он добавил, что на предстоящей неделе в регионе прогнозируется сильный ветер, поэтому риск пожаров возрастает.