Жертва челябинского маньяка рассказала, как прожила в заточении 14 лет

Видео Следственного комитета, опубликованное в день отправки Владимира Ческидова на принудительное лечение, проливает свет на 14-летнее заточение Екатерины в его доме. Впервые после освобождения, Екатерина, рассказывает о своих ужасных переживаниях, рассказывая о местах, где ее держали в плену, сообщает kp.ru .

В 2009 году 19-летняя девушка познакомилась с Ческидовым в Челябинске и, приняв приглашение на чай, попала в плен. В доме, помимо Екатерины, находилась другая жертва, Оксана, о судьбе которой известно лишь из слов Екатерины.

Ческидов убил Оксану и заставил Екатерину помочь спрятать останки. Видео демонстрирует ужасающие условия содержания: маленькую комнату с решеткой на окне, порванными обоями и жуткой надписью на потолке. Екатерина описала, как ее связывали и затыкали рот скотчем. Ей разрешали выходить из комнаты лишь для работы по хозяйству под строгим контролем Ческидова.

«Была конструкция: здесь две палки и здесь две палки. Еще одна конструкция была как намордник. Он руки мне завязывал, рот скотчем. Так я и лежала до вечера, пока он не приедет из города», — вспомнила девушка.

Спасение пришло благодаря обострению психического заболевания маньяка, когда его мать вызвала скорую помощь, дав Екатерине шанс на побег. Девушка воспользовалась моментом, разрушив самодельную преграду у двери и покинув дом.

Видео опровергает спекуляции о добровольном согласии Екатерины на совместное проживание с маньяком, наглядно демонстрируя жестокость и ужас ее многолетнего плена.