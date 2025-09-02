Жена Цекало показала экстремальную худобу в откровенном купальнике
Фото - © Соцсети Дарины Эрвин
33-летняя художница Дарина Эрвин поделилась с поклонниками фотографиями в откровенном купальнике. Жена Александра Цекало поразила всех своей экстремальной худобой, сообщает Voice.
Эрвин решила встретить осень на отдыхе. Девушка опубликовала снимок, как она обедает на открытой террасе. При этом девушка позирует в розовом топе.
В кадр попали разнообразные блюда, которые стоят перед художницей на столе. Она оставила ироничную подпись к фото: «Никогда не ем». Таким образом жена Цекало решила ответить поклонникам, которые часто упрекают ее в худобе.
Также Эрвин опубликовала фото, где она позирует в раздельном белом купальнике. Также на ней надета панама и темные солнцезащитные очки. В кадре девушка держит на руках собаку. Поклонник и поспешили отметить, что Эрвин продолжает экстремально худеть.
Цекало с женой проживает в США. Недавно они приехали в Россию и побывали на нескольких светских мероприятиях.