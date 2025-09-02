Жена Цекало показала экстремальную худобу в откровенном купальнике

33-летняя художница Дарина Эрвин поделилась с поклонниками фотографиями в откровенном купальнике. Жена Александра Цекало поразила всех своей экстремальной худобой, сообщает Voice .

Эрвин решила встретить осень на отдыхе. Девушка опубликовала снимок, как она обедает на открытой террасе. При этом девушка позирует в розовом топе.

В кадр попали разнообразные блюда, которые стоят перед художницей на столе. Она оставила ироничную подпись к фото: «Никогда не ем». Таким образом жена Цекало решила ответить поклонникам, которые часто упрекают ее в худобе.

Также Эрвин опубликовала фото, где она позирует в раздельном белом купальнике. Также на ней надета панама и темные солнцезащитные очки. В кадре девушка держит на руках собаку. Поклонник и поспешили отметить, что Эрвин продолжает экстремально худеть.

Цекало с женой проживает в США. Недавно они приехали в Россию и побывали на нескольких светских мероприятиях.