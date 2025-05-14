Похудевшие и счастливые: Цекало с молодой женой вернулись в Россию

64-летний продюсер Александр Цекало и его 34-летняя супруга Дарина Эрвин вернулись в Россию после трехлетнего отсутствия. Пара развеяла слухи о расставании и появилась вместе на премии. Пользователи Сети отметили, что они оба очень похудели и выглядели счастливыми, сообщает VOICE .

За границей Цекало вел довольно замкнутый образ жизни. Его жена изредка публиковала фотографии в одиночестве, поэтому подписчики решили, что они расстались. В этот раз Эрвин показала фотографию из аэропорта, где позировала на фоне чемоданов.

Оказалось, супруги вместе прибыли в Москву на ХII Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Эрвин улыбалась фотографам в розовом платье с корсетом и туфлях на высоких каблуках.

Цекало выбрал классический черный костюм и футболку. В беседе с журналистами он опроверг слухи о проблемах в отношениях пары. Сам продюсер также заметно похудел — он сбросил минимум 15 кг.

Роман Цекало и Эрвин начался в 2018 году, а уже через год они узаконили отношения. Сейчас они постоянно живут в США. Эрвин является художником и пишет картины с обнаженных натур, а также пробует себя в кино. Недавно она снялась в фильме «Мажор» с Павлом Прилучным.

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