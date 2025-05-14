Влюбленный Том Круз отвез Ану де Армас в аэропорт почти за 1 млн рублей

Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Том Круз балует свою возлюбленную Ану де Армас. Он отвез актрису из Лондона в аэропорт Хитроу, но не стал вызывать такси, а нанял целый вертолет, сообщает Super.ru .

По словам источника The Sun, Круз нанял вертолет за 5 тыс. фунтов стерлингов, еще 3,5 тыс. фунтов стерлингов он потратил на отдых актрисы в VIP-зале. Такая «доставка» обошлась звезде фильма «Миссия невыполнима» в 8,5 тыс. фунтов стерлингов — это более 900 тыс. рублей.

«Том показывает Ане, что она может получить все самое лучшее. Он — истинный джентльмен и просто поступает правильно», — заявил инсайдер.

Слухи о романе 62-летнего Круза и 36-летней Армас ходят давно. Недавно пару сняли папарацци, когда актеры были в аэропорту. Круз нес сумки возлюбленной, а она вела двух своих собак. До этого Ана де Армас крутила роман с Беном Аффлеком.