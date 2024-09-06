Жена Игоря Стрелкова опровергла слухи о его уходе на СВО

Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков не собирается уходить на СВО, а даже если бы хотел — не смог бы. Об этом заявила его жена Мирослава Регинская, пишет Mash .

Регинская подчеркнула, что Стрелков не сможет участвовать в специальной военной операции на Украине из-за преступления, за которое его осудили. Статья об экстремистской деятельности не предусматривает перевоспитание на фронте.

Также Регинская отметила, что вообще впервые слышит о желании мужа пойти на СВО. Ранее она заявляла, что в ИК-5, где Стрелков в настоящее время отбывает наказание, на него повесили «красную полосу» — признак того, что он склонен к побегу.

ФСИН РФ отреагировала на слова Регинской и опровергла их. Ранее Игорь Стрелков получил наказание в виде 4 лет и 11 месяцев общего режима.