«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за грозы

9 июня на Москву и Подмосковье вновь обрушатся ливни и гроза. В связи с этим был введен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики прогнозируют, что в понедельник в Московском регионе ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, а также гроза и град. При грозе ветер усилится до 17 м/с.

«Желтый» — это второй уровень, который уведомляет об опасной погоде. Период предупреждения о грозе будет длиться в Москве и Подмосковье до 21 часа 9 июня.

Несмотря на непогоду, в столичном регионе будет жарко. Температура составит плюс 28 — плюс 30 градусов.