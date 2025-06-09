Жара, гроза и град ожидается в Московском регионе 9 июня
В Московском регионе в понедельник прогнозируется жаркая погода. Однако ожидаются ливни, гроза и град, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Температура составит плюс 28 — плюс 30 градусов. Будет переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. Местами ожидается гроза, град.
Ветер будет дуть южный и юго-западный. Порывы составят 6-11 м/с, а при грозе усилятся до 20 м/с.
Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст. В ночь на 9 июня ожидаются небольшие дожди.
Накануне Московский регион также захватила непогода. Прошли дожди с грозами.