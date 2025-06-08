сегодня в 07:09

Жаркая погода и гроза ожидаются в Московском регионе 8 июня

В Москве и Московской области в воскресенье прогнозируется жара, но при этом выпадут осадки, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура поднимется до плюс 28 — плюс 30 градусов. Ожидается переменная облачность.

Пройдут кратковременные дожди. Местами будет гроза. Ветер будет дуть южный. Его скорость составит 5-10 м/с, а при грозе порывы усилятся до 16 м/с.

Атмосферное давление — 746 мм рт. ст.

В ночь на 9 июня также ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура составит плюс 18 — плюс 20 градусов тепла.