«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за гололеда

сегодня в 13:21

В некоторых городских округах Подмосковья объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда. Он появится на дорогах в ночные часы 16 ноября, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение о гололеде затронуло Сергиев Посад, Зеленоград, Красногорск, Электросталь, а также частично Подольск и Серпухов. Предупреждение действует с 21:00 15 ноября до 09:00 16 ноября.

Также гололед ожидается во Владимирской, Ярославской, Тамбовской областях.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Подмосковье и Москве в пятницу пройдут небольшие осадки, столбики термометров покажут плюс 1 — плюс 3 градуса. Будет облачная погода.