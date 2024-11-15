Небольшие осадки и до +3 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и Москве в пятницу пройдут небольшие осадки, столбики термометров покажут плюс 1 — плюс 3 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра.