Небольшие осадки и до +3 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и Москве в пятницу пройдут небольшие осадки, столбики термометров покажут плюс 1 — плюс 3 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Будет облачная погода.
Скорость юго-западного, западного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура прогнозируется минус 1 — плюс 1 градус, днем 16 ноября она поднимется до плюс 3 — плюс 5 градусов. При облачной погоде пройдут небольшие осадки.