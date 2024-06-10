«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Московском регионе из-за грозы

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На территории Москвы и Подмосковья на 10 и 11 июня введен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и града, сообщатся на сайте Гидрометцентра РФ.

10 июня предупреждение о непогоде действует до 21 часа, ожидается гроза. Период предупреждения 11 июня — с 12 часов до 21 часа. Прогнозируется гроза с сильным дождем, местами выпадет град. При этом ветер усилится до 17 м/с.

«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень погодной опасности действует во всех областях ЦФО, кроме Белгородской, Тверской и Тамбовской (оповещения о погоде не требуются), а также Воронежской и Липецкой (введен «оранжевый» уровень из-за жары и высокой пожароопасности).

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что самые интенсивные ливни с грозами и вероятностью града пройдут в столице днем 11 и 12 июня.