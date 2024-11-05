«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за гололеда
Гидрометцентр: «желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе на сутки
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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области до 11:00 6 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
На некоторых участках дорог ожидается гололедица. Она образуется как в Москве, так и в области.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сказал, что высота снежного покрова в Москве составляет 8 сантиметров.
В области она чуть выше — 10 см.