«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из-за гололеда

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Гидрометцентр: «желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе на сутки

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области до 11:00 6 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

На некоторых участках дорог ожидается гололедица. Она образуется как в Москве, так и в области.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сказал, что высота снежного покрова в Москве составляет 8 сантиметров.

В области она чуть выше — 10 см.