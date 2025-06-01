Железнодорожные пути в Брянской области, где обрушился мост, расчищены

Железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области, где обрушился мост, расчищены, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале .

Он отметил, что работы по расчистке железнодорожных путей в Выгоничском районе выполнены менее, чем за сутки.

Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Курской области был подорван мост, по которому двигался грузовой поезд. В Брянской области подрыву подвергся мост с пассажирским поездом. В этом регионе в результате происшествия семь человек погибли, десятки пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Самый маленький пациент — четырехмесячный малыш — доставлен в Детскую клинику имени Рошаля в Подмосковье. Младенец находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии.

В Брянской области с 2 по 4 июня включительно объявили траур в связи с гибелью людей.