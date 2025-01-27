«Жалко, нельзя свалить на Т9»: жителей Балахны возмутил баннер с ошибками

Информационный баннер с ошибкой в названии города появился в Балахне

В Балахне был установлен информационный стенд, на котором обнаружили две ошибки. Один из пользователей опубликовал фото в паблике «Балахна Live» в социальной сети ВКонтакте, сообщает pravda-nn.ru .

На баннере можно заметить две ошибки: написание «БалахАна» вместо правильного «Балахна» и отсутствие запятой перед причастным оборотом («Фридрих» построенный…).

Администрация Балахнинского округа не предоставила никаких пояснений по этому поводу. В ведомстве отметили, что они не имеют отношения к ошибочным баннерам.

«Администрация округа не имеет никакого отношения к баннерам. Это собственность юридического лица», — заявили представители администрации.

В комментариях под постом пользователи также иронично отреагировали на уровень грамотности авторов баннеров.

«Жалко, что как обычно нельзя свалить на Т9», «Надо зачеркнуть и исправить», «И так сойдет», — написали пользователи.