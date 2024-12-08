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Здание гимназии в округе Подмосковья обновят к новому учебному году

На Октябрьском проспекте в городском округе Люберцы приступили к капитальному ремонту гимназии № 5. Сдать объект планируется к 1 сентября 2025 года, об этом сообщает пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Работы будут проведены по государственной программе за счет средств бюджета. Подрядчик выполняет демонтажные работы.

Общая площадь здания – 3 823 кв. м. В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Кроме того, проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, обустроят входную группу, выполнят благоустройство прилегающей территории. Также будет проведена замена мебели.

Открыть школу после капремонта планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.