Завораживает: нейросети нарисовали «Бурлаков на Волге» в разных стилях

Нейросети Midjourney и «Шедеврум» воссоздали «Бурлаков на Волге» в разных стилях

Нейросети Midjourney и «Шедеврум» нарисовали в разных стилях известную картину «Бурлаки на Волге» художника Ивана Репина. Получившиеся полотна опубликовала газета «Петербургский дневник» .

Издание сделало запрос нейросетям, чтобы узнать, как будет выглядеть картина «Бурлаки на Волге» Ильи Репина в совершенно разных стилях: от кубизма до стрит-арта. Журналисты опубликовали получившиеся работы в статье.

Между тем с 23 по 28 августа в столице пройдет Московская международная неделя кино, на которой покажут отечественные и зарубежные фильмы. Всех желающих также ждут экскурсии, концерты, шоу и мастер-классы.

Кроме того, в рамках мероприятия состоится деловая программа, в которой примут участие свыше 40 представителей киноиндустрии из различных уголков мира.