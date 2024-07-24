Завораживает: нейросети нарисовали «Бурлаков на Волге» в разных стилях
Нейросети Midjourney и «Шедеврум» нарисовали в разных стилях известную картину «Бурлаки на Волге» художника Ивана Репина. Получившиеся полотна опубликовала газета «Петербургский дневник».
Издание сделало запрос нейросетям, чтобы узнать, как будет выглядеть картина «Бурлаки на Волге» Ильи Репина в совершенно разных стилях: от кубизма до стрит-арта. Журналисты опубликовали получившиеся работы в статье.
Между тем с 23 по 28 августа в столице пройдет Московская международная неделя кино, на которой покажут отечественные и зарубежные фильмы. Всех желающих также ждут экскурсии, концерты, шоу и мастер-классы.
Кроме того, в рамках мероприятия состоится деловая программа, в которой примут участие свыше 40 представителей киноиндустрии из различных уголков мира.