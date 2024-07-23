Завершено расследование уголовного дела еще одного участника банды «Северские»

Следствие закончило расследование уголовного дела в отношении еще одного участника банды «Северские», он предстанет перед судом, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Андрей Воронин обвиняется в участии в банде, убийстве пяти человек и покушении на убийство еще двух, а также в незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Он был участником группировки «Северские», которая действовала на территориях Московской и Костромской областей.

Следствие установило, что Воронин и его младший брат стали членами банды в 2006 году. Они участвовали в планировании и совершении ряда убийств, а также других преступлений на протяжении 9 лет.

Воронин убил пятерых коммерсантов, двоим из которых удалось выжить, а также главаря банды Виктора Лазовского и его знакомую, после чего группировку возглавил Дмитрий Гладышев.

Головное дело со всеми собранными доказательствами передано в суд.

Ранее суд вынес обвинительный приговор еще семерым членам банды «Северские». Их приговорили к длительным срокам лишения свободы.