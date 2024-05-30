«Засылайте тех, с кем уже попрощались»: Аксенов об отправленных Киевом диверсантах

Аксенов заявил, что украинским диверсантам в Крыму ничего не светит

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал пресечение теракта на ж/д инфраструктуре в Крыму. По его мнению, вся деятельность террористов на полуострове обречена на провал, сообщает «Царьград» .

Ранее правоохранители задержали в Крыму четверых людей в момент закладки взрывчатки на ж/д. Пятый сообщник предполагаемых диверсантов погиб, когда доставал бомбу из тайника.

«Спрашивать, кто у них (диверсантов — ред.) хозяин, мне неинтересно давным-давно. Противнику советую засылать сюда только тех, с кем уже попрощались», — сообщил Аксенов.

Ранее он заявил, что тех, кто угрожает крымчанам или всем россиянам, ждет только «смерть или тюрьма».