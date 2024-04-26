Защита экс-замминистра Тимура Иванова хочет освободить его под залог

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Защита арестованного по статье о взяточничестве бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова планирует добиваться освобождения обвиняемого из-под стражи под залог, пишет РИА Новости .

Адвокат Денис Балуев уже подал в суд апелляционную жалобу на меру пресечения, которую избрали Иванову.

Суд арестовал экс-замминистра до 23 июня и отправил его в СИЗО. Кроме Иванова по статье о взяточничестве задержали еще два человека.

По предварительным оценкам, Иванов незаконным способом получил порядка 1 млрд рублей. Расследование уголовного дела продолжается.