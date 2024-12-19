Зарубин: журналисты из США демонстративно ушли с пресс-конференции Путина

Телеведущий Павел Зарубин отметил, что американские журналисты демонстративно покинули пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, предположив, что те не захотели общаться с российскими коллегами после мероприятия, сообщает «Царьград» .

Прямая линия с Владимиром Путиным, которая была совмещена с пресс-конференцией, прошла в Москве в четверг и продолжалась около 4,5 часов.

Зарубин в своем Telegram-канале опубликовал видео и отметил, что «американский журналист, видимо, опасается отвечать на вопросы своих коллег после мероприятия».

Как сообщалось ранее, журналист американской телекомпании NBC задал Путину вопрос о своем коллеге, который пропал в Сирии 12 лет назад. Также он спросил российского президента о переговорах по Украине.

Всего на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило более 2,2 млн вопросов, которые обработала нейросеть.