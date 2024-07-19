«Зарядье» станет крупнейшей площадкой форума-фестиваля «Москва 2030»

В рамках форума-фестиваля «Москва 2030» в парке «Зарядье» представят программу «Культурный город», где выступят именитые звезды, сообщила заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Крупнейшей культурной площадкой форума-фестиваля будет парк „Зарядье“. Там выступят именитые музыканты из России, Китая, Ирана, Казахстана и других государств. Они исполнят произведения в разных жанрах — от классики и фольклора до джаза», — рассказала Сергунина.

По словам вице-мэра, с 16 по 18 августа в парке состоится фестиваль юношеских оркестров мира. Дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет станет художественным руководителем проекта, на котором выступят в том числе коллективы из стран БРИКС и СНГ.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» с 1 августа по 8 сентября будет работать более чем на 30 площадках в разных районах столицы. Всех желающих приглашают присоединиться к мероприятию.