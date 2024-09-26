Заревут сирены: когда в Петербурге проверят систему оповещения

В Санкт-Петербурге 2 октября с 10:30 до 11:00 проведут проверку систему оповещения населения. В это время на территории Северной столицы зазвучат сирены, сообщает Бриф24 со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по информации и связи.

В городе включат технические средства оповещения и другие устройства, задействуют телеканалы и радиостанции, которые сопряжены с региональной системой оповещения населения Петербурга.

Как стало известно ранее, закрытый в 2017 году известный следственный изолятор «Кресты» в Петербурге станет арт-кластером. Там также предусмотрели места под детский сад, гостиницу и жилые дома.

Изменения в проект межевания территории в Калининском районе города внес губернатор Александр Беглов. Работы проведут на участке бывших «Крестов» и завода «Арсенал» между улицами Михайлова, Комсомола и Арсенальной.