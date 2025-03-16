Запущена ракета-носитель «Ангара-1.2» с космическими аппаратами для Минобороны

В 13:50 успешно запущена ракета-носитель «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк в Архангельской области. В космос отправлены аппараты для Минобороны РФ, сообщила пресс-служба ведомства.