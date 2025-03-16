Запущена ракета-носитель «Ангара-1.2» с космическими аппаратами для Минобороны
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В 13:50 успешно запущена ракета-носитель «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк в Архангельской области. В космос отправлены аппараты для Минобороны РФ, сообщила пресс-служба ведомства.
Устройства успешно выведены на расчетную орбиту. После запуска «Ангару-1.2» начали сопровождать средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.
Космические аппараты вышли на нужные орбиты. Ими начали управлять средства космических войск ВКС РФ, находящиеся на Земле.
Ранее американский космический корабль с российским космонавтом прилетел на Международную космическую станцию.