Запрет судебных приставов может помешать депортации иностранцев из РФ
Запрет судебных приставов будет влиять на депортацию иностранцев из РФ
Согласно новому проекту приказа МВД РФ, теперь запрет судебных приставов может приостановить решение о депортации того или иного иностранца из России, пишет ТАСС.
Соответствующую поправку внесли в порядок депортации иностранных граждан и лиц без гражданства.
Если во время принятия решения о депортации иностранца из России приставы вынесут постановление о запрете на выезд из страны, то вопрос депортации поставят на паузу.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые регулируют миграционную политику.