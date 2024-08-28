Запрет судебных приставов может помешать депортации иностранцев из РФ

сегодня в 23:04

Запрет судебных приставов будет влиять на депортацию иностранцев из РФ

Согласно новому проекту приказа МВД РФ, теперь запрет судебных приставов может приостановить решение о депортации того или иного иностранца из России, пишет ТАСС .

Соответствующую поправку внесли в порядок депортации иностранных граждан и лиц без гражданства.

Если во время принятия решения о депортации иностранца из России приставы вынесут постановление о запрете на выезд из страны, то вопрос депортации поставят на паузу.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал ряд законов, которые регулируют миграционную политику.