Путин подписал ряд федеральных законов о регулировании миграционной политики
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Президент России Владимир Путин подписал ряд крайне важных федеральных законов в части регулирования миграционной политики. Об этом сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.
Какие изменения произошли:
1. Срок пребывания. Иностранные граждане смогут находиться в России без визы до 90 дней в течение календарного года.
2. Создание реестра контролируемых лиц и режим «высылки».
Иностранцы будут включаться в реестр в случае:
- истечения срока временного пребывания, разрешения на временное пребывание, вида на жительство;
- незаконного пересечения границы Российской Федерации;
- отказа в признании беженцем, предоставлении убежища;
- назначения наказания в виде выдворения;
- сокращения срока временного пребывания, депортации, нежелательности пребывания, неразрешении въезда/ограничении выезда;
- прекращения гражданства;
- аннулирования визы, разрешения на временное пребывание, вида на жительство;
- совершения преступления.
Ограничения применяются с даты внесения в реестр сведений и продолжают действовать до их исключения. Режим «высылки» несет за собой обязанность являться в органы полиции в определенные сроки, а также накладывает запреты на:
- регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя;
- приобретение и регистрацию недвижимости и транспортных средств;
- управление транспортным средством;
- получение водительских прав;
- открытие банковских счетов, перевод денег и распоряжение ими на счетах. Исключениями будут: покупки товаров из расчета 30 000 рублей в месяц, проездных документов для выезда из Российской Федерации, уплата штрафов;
- заключение брака;
- смену места жительства или места пребывания без разрешения территориального органа полиции;
3. За неоднократное неисполнение обязанностей иностранец будет помещен в специальное учреждение.
4. Лишение гражданства тех, кто приобрел гражданство, а затем нарушил Присягу гражданина Российской Федерации или совершил уголовное преступление
5. При получении паспорта гражданина Российской Федерации такие граждане обязаны встать на воинский учет.
6. Заключение договора для получения сим-карты возможно только при очном посещении иностранным гражданином офиса оператора связи. Обязательно прохождение идентификации с использованием биометрии. Разрешается оформить не более 10 абонентских номеров на одно лицо.
Полномочия и право реализовывать весь механизм по депортации, административному выдворению, а также высылке иностранных граждан закреплен за полицией.
Помимо ужесточения правил пребывания, к иностранному гражданину или лицу без гражданства, который только намеревается приехать в Россию, может быть применена мера пожизненного запрета на въезд, если такой гражданин имеет судимость за совершение любой категории преступлений
Отдельного освещения заслуживает введение в субъектах Российской Федерации пилотных проектов по контролю миграции. Правительство РФ в тестовом режиме может устанавливать особенности учета въезда и выезда иностранных граждан, обработки биометрических персональных данных, создания цифрового профиля иностранного гражданина, а также вести учет мест проживания.
Со своей стороны, Московский регион принимает активное участие в разработке и реализации специальных, правовых и организационных мер, направленных на противодействие незаконной миграции. Главное управление региональной безопасности Московской области на постоянной основе проводит мониторинг законодательства в указанной сфере.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.