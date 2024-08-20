Путин подписал ряд федеральных законов о регулировании миграционной политики

сегодня в 14:51

Президент России Владимир Путин подписал ряд крайне важных федеральных законов в части регулирования миграционной политики. Об этом сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Какие изменения произошли:

1. Срок пребывания. Иностранные граждане смогут находиться в России без визы до 90 дней в течение календарного года.

2. Создание реестра контролируемых лиц и режим «высылки».

Иностранцы будут включаться в реестр в случае:

- истечения срока временного пребывания, разрешения на временное пребывание, вида на жительство;

- незаконного пересечения границы Российской Федерации;

- отказа в признании беженцем, предоставлении убежища;

- назначения наказания в виде выдворения;

- сокращения срока временного пребывания, депортации, нежелательности пребывания, неразрешении въезда/ограничении выезда;

- прекращения гражданства;

- аннулирования визы, разрешения на временное пребывание, вида на жительство;

- совершения преступления.

Ограничения применяются с даты внесения в реестр сведений и продолжают действовать до их исключения. Режим «высылки» несет за собой обязанность являться в органы полиции в определенные сроки, а также накладывает запреты на:

- регистрацию юридического лица и индивидуального предпринимателя;

- приобретение и регистрацию недвижимости и транспортных средств;

- управление транспортным средством;

- получение водительских прав;

- открытие банковских счетов, перевод денег и распоряжение ими на счетах. Исключениями будут: покупки товаров из расчета 30 000 рублей в месяц, проездных документов для выезда из Российской Федерации, уплата штрафов;

- заключение брака;

- смену места жительства или места пребывания без разрешения территориального органа полиции;

3. За неоднократное неисполнение обязанностей иностранец будет помещен в специальное учреждение.

4. Лишение гражданства тех, кто приобрел гражданство, а затем нарушил Присягу гражданина Российской Федерации или совершил уголовное преступление

5. При получении паспорта гражданина Российской Федерации такие граждане обязаны встать на воинский учет.

6. Заключение договора для получения сим-карты возможно только при очном посещении иностранным гражданином офиса оператора связи. Обязательно прохождение идентификации с использованием биометрии. Разрешается оформить не более 10 абонентских номеров на одно лицо.

Полномочия и право реализовывать весь механизм по депортации, административному выдворению, а также высылке иностранных граждан закреплен за полицией.

Помимо ужесточения правил пребывания, к иностранному гражданину или лицу без гражданства, который только намеревается приехать в Россию, может быть применена мера пожизненного запрета на въезд, если такой гражданин имеет судимость за совершение любой категории преступлений

Отдельного освещения заслуживает введение в субъектах Российской Федерации пилотных проектов по контролю миграции. Правительство РФ в тестовом режиме может устанавливать особенности учета въезда и выезда иностранных граждан, обработки биометрических персональных данных, создания цифрового профиля иностранного гражданина, а также вести учет мест проживания.

Со своей стороны, Московский регион принимает активное участие в разработке и реализации специальных, правовых и организационных мер, направленных на противодействие незаконной миграции. Главное управление региональной безопасности Московской области на постоянной основе проводит мониторинг законодательства в указанной сфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.