Занятие по вязанию провели для долголетов Красногорска

В красногорском центре «Активное долголетие» провели занятие по вязанию. На занятие по рукоделию с педагогом Оксаной Михалко приглашаются все желающие, сообщает пресс-служба администрации округа.

Вязание — это не только повод занять себя, но и масса всего полезного для нашего мозга. Систематическое занятие вязанием улучшает работу головного мозга. Вязание — это сложный технический процесс, требующий не только физическую, но и умственную активность, когда приходится считать, продумывать и планировать.

Во время вязания повышается уровень эндорфина в крови и вы заряжаетесь позитивом и хорошим настроением. Эти вещества отвечают за наше настроение, эмоциональный фон.

Вязание — это процесс создания различных предметов одежды, белья и элементов интерьера из нитей путем изгибания их в петли и переплетения этих петель друг с другом с помощью несложных инструментов, таких как вязальные крючок, спицы, игла или вилка.

Вязание возникло еще в древности и использовалось для изготовления предметов одежды, носков, перчаток, шапок, скатертей, салфеток и других предметов.

Существует два основных вида вязания: уточное и основовязаное. Уточное вязание создает ткань с добавочными нитями, а основовязаное — с использованием одной нити.

Вязание также делится на различные техники, такие как вязание крючком, спицами, на вилке и тунисское вязание.

Вязание имеет множество преимуществ, таких как снижение риска развития деменции и болезни Альцгеймера, улучшение умственной деятельности мозга, развитие ловкости рук и пальцев, а также социальное взаимодействие и обмен опытом между вязальщиками.

Ждем вас на наших занятиях по адресу: Заводская, 4. Дополнительную информацию можно уточнить по номеру телефона: 8 (499) 500-59-90.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.