Занятие по тактической медицине прошли на фестивале новых медиа в «Сенеже»

Для участников фестиваля новых медиа в «Сенеже» состоялось занятие по тактической медицине, сообщает корреспондент РИАМО.

Фестиваль новых медиа проходит в подмосковном «Сенеже» с 22 по 25 июля. Во вторник состоялось его официальное открытие.

Мероприятие собрало свыше 400 медиапрофессионалов из России и других стран. Участниками фестиваля стали выпускники федеральной программы «Мастерская новых медиа». Они смогут повысить квалификацию в ключевых направлениях медиаотрасли.

Для участников специалисты центра «Воин» провели мастер-класс по тактической медицине, издательства представили свои книги на ярмарке. Занятие вел руководитель направления центра «Воин» по тактической медицине, кандидат медицинских наук, участник боевых действий Артем Катулин. Участники узнали о том, как оказывать первую помощь в разных условиях — при ДТП, на производстве, в бою.

В рамках фестивальной программы запланированы встречи с известными медиаэкспертами, политиками и общественными деятелями. Среди них — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, медиаменеджер Арам Габрелянов и другие.

Помимо деловой программы, участников ждут командообразующие активности, творческие мастер-классы, выставка и книжная ярмарка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность работы журналистов.

«Мы, со своей стороны, понимая, что регион развивается, не имеем права находиться в вакууме. Ведь проблемы в основном происходят по двум причинам: из-за отсутствия общения и из-за неправильного общения. Мы дорожим нашим сотрудничеством с журналистами», — подчеркнул губернатор.